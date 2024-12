Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Che possano iniziare le rotazioni? Tema dei temi, quello di Juve-Venezia: dopo il boost di energia arrivato dalla sfida contro il City, ora la Juventus ha un appuntamento che non può assolutamente fallire: tornare alla vittoria in campionato per riscrivere un dicembre che deve portare a un Natale sereno e a un Capodanno ambizioso.





Passerà tanto dalla sfida dello Stadium, per la quale sono previste più rotazioni, in attesa poi di recuperare tutti gli effettivi: per Cambiaso ci vorrà ancora un po', Rouhi è out e dunque toccherà fare gli straordinari a Savona come a Danilo, a Gatti come a Kalulu. In mezzo qualcosa può cambiare, a partire dal momento di McKennie e proseguendo con la verve di Weah.



Staremo a vedere. Tutto il resto? E' nel video qui in alto!