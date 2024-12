Juventus-Venezia, i convocati di Thiago Motta

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Savona

Centrocampisti: Locatelli, Thuram, McKennie, Fagioli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Adzic

Attaccanti: Vlahovic, Conceicao, Yildiz, Weah, Nico Gonzalez, Mbangula

Laha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida casalinga contro ilIl match, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium, è valido per la sedicesima giornata di Serie A.La grande notizia per Thiago Motta, annunciata già ieri in conferenza stampa dal tecnico, è il ritorno di Nico Gonzalez tra i convocati. L'argentino era indisponibile da oltre due mesi, quando si è infortunato con il Lipsia in Champions League. Assenti invece Andrea Cambiaso e Jonas Rouhi; il primo per il problema alla caviglia, Rouhi per un infortunio muscolare. Fuori ovviamente anche Bremer, Cabal e Milik. Di seguito la lista dei convocati.Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per Juventus-Venezia.