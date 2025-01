Juventus, domani l'arrivo di Renato Veiga a Torino: quando sarà a disposizione di Motta

Problemi in difesa: nuovi obiettivi per sostituire gli infortunati

La Juventus non si ferma e continua la sua campagna di rafforzamento per il mercato di gennaio. Dopo gli acquisti di Alberto Costa e Randal Kolo Muani, i bianconeri piazzano il terzo colpo con l’arrivo di. Il jolly portoghese, in grado di coprire più ruoli in difesa, arriva in prestito dal Chelsea. Un’operazione mirata che conferma la strategia della Juventus di puntare su giocatori giovani, duttile e di qualità per completare la rosa e affrontare la seconda parte di stagione.Renato Veiga è atteso domani a Torino, con le visite mediche programmate per lunedì alla Continassa.Mentre un tassello si aggiunge, la dirigenza bianconera è costretta a fare i conti con l’emergenza difensiva. I gravi infortuni di Bremer e Cabal, uniti alla separazione anticipata da Danilo, costringono Cristiano Giuntoli a muoversi con urgenza per garantire nuove soluzioni al reparto arretrato.In quest’ottica, il direttore sportivo sta sondando diverse piste, con l’obiettivo di trovare un’opportunità in prestito che possa garantire solidità e affidabilità.