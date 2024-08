Nella scorsa stagione, specialmente nel corso della sessione invernale di calciomercato, il nome di Kalvin Phillips sembrava quello in cima alla lista dei desideri dell'allora allenatore Massimiliano Allegri e di Cristiano Giuntoli per rinforzare il pacchetto mediano della Juventus. Tuttavia la trattativa per il giocatore che, all'epoca dei fatti vestiva la maglia del Manchester City. Alla fine la sua trattativa con la Juve non si è mai concretizzata, con il calciatore che si è poi trasferito in prestito al West Ham. A pochi mesi di distanza il centrocampista inglese, che nel frattempo era tornato al City, cambia nuovamente maglia: è infatti ufficiale il suo trasferimento all'Ipswich Town, club neopromosso in Premier League.