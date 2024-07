Juventus Under 20, il tabellino

Campo Sportivo Aesch : Sportplatz löhrenacker, 4147 Aesch, Svizzera

Marcatori: 15’ pt Gerbovici (G), 28’ pt Turhan (G), 33’ pt Turhan (G), 2’ st Fasano (G), 31’ st Martinez (J), 33’ st Osmin (G), 42’ st Martinez (J)

Grasshoppers: Mihaljevic, Fasano, Ahmeti, Sylaj, Bettkober (cap), Alleheri, El Jaouzy, Nowak, Turhan, Gerbovici, Kabashi. A disposizione: Glaus, Osmin, Krasniqi, Tesfom, Blake, Rissi. Allenatore: Nikola Marunic

Juventus: Zelezny (17’ st Marcu), Ventre (1’ st Rizzo), Verde (1’ st Biliboc), Ngana (17’ st Gil), Boufandar (1’ st Lontani), Bassino (cap) (17’ st Martinez), Sosna (1’ st Leone), Mazur (1’ st Bellino), Di Biase (1’ st Pugno), Grosso (1’ st Crapisto), Djahl (17’ st Nisci). Allenatore: Francesco Magnanelli

Ammonizioni: 31’ pt Bassino (J), 30’ st Nowak (G), 38’ st Sylaj (G)

Sabato, nel secondo test match contro il, c'è stato spazio per tutti, riporta. La partita si è conclusa con una vittoria degli svizzeri per 5-2. Il Grasshoppers è passato in vantaggio con quattro gol, tre dei quali segnati nel primo tempo (Gerbovici, due volte Turhan) e uno a inizio ripresa da Fasano. Successivamente, laha accorciato le distanze con una doppietta di Martinez, intervallata da un gol svizzero di Osmin. Nonostante la sconfitta, la partita ha permesso di valutare la condizione di tutti i giocatori in vista della nuova stagione.