ha parlato ai canali ufficiali delladopo la splendida vittoria dell'bianconera, capace di imporsi con un roboante 6-1 sul campo dell'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni:"I ragazzi sono stati molto bravi, già da inizio settimana. Non era assolutamente una partita scontata, noi siamo in una fase totale di costruzione e di crescita, sotto tutti i punti di vista. Ho visto grande spirito e grande atteggiamento dall'inizio della settimana da parte di tutto il gruppo e questo penso che sia l'aspetto più importante. Cè stata grande partecipazione da parte di tutti: da chi è partito titolare, da chi è subentrato e anche da chi oggi non ha giocato. La nostra settimana di allenamenti è stata di qualità e oggi si sono visti i risultati. Ora ci sarà la sosta e avremo di fronte a noi due settimane di lavoro preziose in vista della ripresa che sarà estremamente intensa, anche perchè inizierà il nostro percorso in Youth League subito dopo la sfida contro il Monza. Oggi siamo soddisfatti e guardiamo avanti con ottimismo".