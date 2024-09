DaL'Under 16 e l'Under 15 della Juventus sono pronte a dare ufficialmente il via alla stagione 2024/2025.Entrambe le formazioni bianconere, infatti, scenderanno in campo domenica 15 settembre in Liguria per affrontare i pari età del Genoa: i più grandi alle ore 14:00, i più piccoli invece alle ore 16:30.Mister Claudio Grauso e Mister Roberto Benesperi hanno presentato la stagione che aspetta entrambe le formazioni: dagli allenamenti svolti nella preseason fino agli obiettivi dell'annata pronta a cominciare.L'UNDER 16 DI MISTER GRAUSOLA PRIMA STAGIONE DA ALLENATORE«Essendo il primo anno non sapevo bene come sarebbe potuta andare l’annata. Con il gruppo 2008, quello della scorsa stagione, mi sono trovato molto bene, è un gruppo molto competitivo. Siamo riusciti a realizzare la maggior parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati dunque il bilancio è stato ottimo, purtroppo siamo usciti ai quarti di finale dunque è mancata la ciliegina sulla torta. Volevo far sentire tutti i ragazzi importanti, credo che questo sia stato fatto e sono contento dei miglioramenti che sono stati fatti».LA PRESEASON E LA SQUADRA«Insieme abbiamo fatto solamente un’amichevole perché non ho avuto spesso tutti i ragazzi insieme, domenica abbiamo la prima gara di campionato e per alcuni sarà solamente la seconda partita. Sono arrivati dei ragazzi nuovi e ci sarà ancora del lavoro da fare. È un ottimo gruppo, leggermente diverso dai 2008 con alcune individualità importanti».LA NUOVA STAGIONE«Partiamo con il Genoa, che l’anno scorso con l’annata 2009 è arrivato primo nel girone di competenza. Sarà già un bel test per noi e sono contento di partire subito forte contro un avversario di alto livello in modo da tenere sin da subito alta l’asticella e il livello di attenzione nei ragazzi».GLI OBIETTIVI«L’obiettivo di lunga durata di tutti noi che lavoriamo nel settore giovanile del Club è quello di portare più giocatori possibili in avanti e creare calciatori sempre più funzionali alla società. Un obiettivo più a breve termine invece è quello del miglioramento nel corso della settimana per arrivare poi a superare l’esame della domenica che ovviamente è la partita».L'UNDER 15 DI MISTER BENESPERIUN ALTRO ANNO ALLA GUIDA DELL’U15«Sono cinque anni che faccio parte del mondo Juventus e questo per me è motivo di grandissimo orgoglio. Questa categoria, che conosco da sette anni, mi piace tantissimo. Mi piace molto avere la responsabilità di essere l’allenatore dell’Under 15 proprio perché il primo passaggio verso l’attività agonistica».LA PREPARAZIONE E IL GRUPPO«Abbiamo lavorato molto bene, per me è un gruppo nuovo che l’anno scorso ha fatto tornei nazionali e internazionali. È un gruppo di qualità con tante individualità di prospettiva. Abbiamo fatto un torneo in Olanda vincendo sette partite su nove dove i ragazzi si sono comportati molto bene e uno a Pescara nel quale abbiamo vinto tre incontri su quattro».LA NUOVA ANNATA«Un istruttore di settore giovanile lavora sui ragazzi, sul miglioramento del giocatore. Mi aspetto una costante crescita individuale. Abbiamo un gruppo importante a disposizione con cui lavorare molto bene».LA CRESCITA DEI GIOCATORI«La crescita individuale dei giocatori l’obiettivo primario che il Club ci chiede. Per noi è grandissima soddisfazione vedere in Prima Squadra tanti giocatori passati dal settore giovanile, quella per noi è la vittoria più grande. Poi è normale, sei alla Juventus, hai sempre gruppi tecnicamente validi e quindi l’ambizione di essere competitivo e provare a vincere c’è sempre. Creare una mentalità vincente, creare senso di appartenenza, fa parte della crescita del giocatore. Fargli capire cosa vuol dire essere un giocatore della Juventus è un punto molto importante».