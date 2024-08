Una squadra di. Come scrive La Gazzetta dello Sport, consalgono a quattro i giocatori dellache possono vantare papà illustri, anche se non è detto che tutti restino a Torino. Quest'ultimo è il caso di Federico Chiesa, figlio dell'ex attaccante Enrico, che infatti dovrebbe lasciare i bianconeri prima della chiusura del mercato estivo, probabilmente per trasferirsi al Barcellona. Resterà sicuramente invece, esterno statunitense figlio di George, ex attaccante del Milan e Pallone d’Oro nel 1995, già a segno alla prima giornata di campionato. Il mercato estivo, poi, ha portato in dote, oltre a Conceiçao Junior, figlio di Sergio, ex centrocampista che in Italia ha giocato con Inter, Parma e Lazio, pure, centrocampista, figlio di Lilian, ex difensore della Juventus, e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter.