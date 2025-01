Uno dei nomi sulla lista dei desideri di Cristianoè quello di Giacomoin forza al Napoli per il mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport però il Napoli non sarebbe intenzionato a lasciare partire il giocatore a gennaio e anzi l'Atalanta starebbe manifestando interesse verso il giocatore. Sarebbe addirittura pronto il club di Bergamo a presentare un'offerta nella sessione invernale. La Vecchia Signora qualora volesse affondare il colpo per Raspadori dovrebbe prestare attenzione anche alla concorrenza.