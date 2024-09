"Non c'è più riposo"? Questa volta un po' sì, quanto basta per ricaricare le batterie in vista di un'altra settimana di intenso lavoro. Dopo diversi giorni consecutivi di allenamenti alla Continassa post pareggio contro la Roma, Thiago Motta e il suo staff hanno concesso unai giocatori della, che torneranno al JTC lunedì per iniziare a preparare il match di sabato contro l'Empoli. In molti ne hanno approfittato per un po' di relax insieme alle rispettive famiglie, come Manuel Locatelli che ha scelto Londra per una breve "fuga" con la moglie e Gleison Bremer che invece ha optato per il mare.