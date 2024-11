L'emergenza in casapotrebbe pure acuirsi nel prossimo futuro con un'assenza dovuta a squalifica. Come si legge nel consueto report del Giudice Sportivo, dopo il match di sabato contro il Milanè entrato infatti in diffida, pertanto un cartellino giallo nella sfida di campionato contro il Lecce gli costerebbe un turno di stop. Il classe 1998 bianconero, ammonito all'86° minuto dell'ultima partita, è un titolare fisso nella squadra di Thiago Motta, nel centrocampo a due dove da qualche tempo ha iniziato a fare coppia fissa con Khephren Thuram. In caso di assenza potrebbe essere sostituito da Nicolò Fagioli, che ha perso un po' di terreno nelle gerarchie.