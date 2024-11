Nella notte diha trovato il goal anche un potenziale obiettivo di mercato dellain vista della prossima sessione di gennaio. Nel corso del match tra Svezia e Slovacchia, dopo il provvisorio vantaggio svedese griffato dal solito e inarrestabile, è arrivato l'immediato pareggio di marca slovacca. A griffarlo è stato proprio, difensore di proprietà del Feyenoord nonchè ex Fiorentina, finito già da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il suo nome è uno dei candidati per rinforzare la difesa bianconera in vista della seconda parte di stagione. Il match è poi terminato con il risultato di 2-1 in favore della Svezia.