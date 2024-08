La situazione di Filipè destinata a essere approfondita rapidamente, dato che la nuova stagione calcistica è ormai alle porte e la Juventus deve risolvere il nodo relativo all'esterno serbo. Nonostante il tempo sia un fattore cruciale, le opzioni per la cessione di Kostić iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza.Negli ultimi giorni, sono arrivate alcune richieste di informazioni dalla Turchia, ma sia il Galatasaray che il Fenerbahçe non sono andati oltre una fase preliminare di contatto. Le due principali squadre turche hanno dimostrato interesse, ma non hanno ancora formalizzato un'offerta concreta, lasciando aperta la possibilità per altre trattative.Una pista particolarmente interessante è quella del. Il club inglese potrebbe rivelarsi una destinazione promettente per Kostić, grazie all'interessamento di Oliver Glasner, l'ex allenatore dell'esterno serbo all'Eintracht Francoforte. Sotto la guida di Glasner, Kostić si era messo in luce come il miglior uomo assist della Bundesliga, e il tecnico austriaco potrebbe essere motivato a riaccogliere il giocatore con cui ha avuto successo in passato. Attualmente, sono in corso i primi contatti tra il Crystal Palace e la Juventus, e si attende di vedere se questi dialoghi potranno sfociare in una trattativa concreta.