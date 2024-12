La svolta targata Massimo Brambilla è un chiaro segnale di rinascita per la Juventus Next Gen. Da quando l'ex tecnico dell'Atalanta Primavera è tornato sulla panchina dell'Under 23 bianconera, la squadra ha cambiato marcia. Nel giro di un mese, i giovani della Juve sono passati dal fondo della classifica al quart’ultimo posto, raccogliendo ben dieci punti in quattro partite. Un risultato che certifica il lavoro svolto dae il ritrovato spirito della squadra.Questa ripresa non è passata inosservata ai vertici societari, che hanno deciso di premiare il tecnico con qualche rinforzo per il mercato di gennaio. Il primo innesto sarà un volto noto per Brambilla: il terzino sinistro Riccardo Turicchia. Attualmente in prestito al Catanzaro,ha trovato poco spazio in Serie B e farà ritorno a Torino per ritrovare continuità sotto la guida del suo ex allenatore. Ne scrive Tuttosport.