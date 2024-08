La Juventus in questi ultimi giorni oltre all'acquisto ufficiale di Koopmeiners ha lavorato per provare ad ingaggiareL'esterno sarebbe il profilo ideale per completare il mercato chiudendo con il botto una sessione che ha sorpreso tutti per la quantità di operazioni messe in piedi dalla Juventus. Ma se non arrivasse Sancho il club punterebbe su un altro giocatore?Se alla fine non andasse a buon fine la trattativa per SanchoIl club infatti non ha la necessità di fare un nuovo acquisto e si muoverebbe solo per grandi opportunità come appunto quella rappresentata da Sancho. Insomma, a meno di colpi a sorpresa, o arriva l'esterno inglese o il mercato bianconero in entrata può considerarsi concluso.