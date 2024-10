Juventus, i dubbi di Thiago Motta verso la Lazio

Lasi prepara tra le mura amiche della Continassa alla sfida casalinga di sabato sera contro la. Qualche dubbio ancora da sciogliere per Thiago Motta che oggi dirigerà la rifinitura prima della conferenza stampa in programma alle 13. Sono molteplici le assenze infatti: lo squalificato Conceicao, l'infortunato McKennie, il lungodegente Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Ma attenzione anche a Fagioli, in dubbio dopo la botta rimediata in nazionale.Tutto dipenderà dal ruolo scelto per Kenanche ad oggi sembra più vicino ad un impiego come trequartista che come esterno puro. Soltanto la conferma diLuiz potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Magari spingendo Thiago Motta ad optare per un 4-1-4-1. Ballottaggio in mezzo quindi tra Thuram e Douglas per una maglia accanto a Locatelli. In dubbio il ruolo di Cambiaso, se in difesa accanto a Savona, Kalulu e Gatti o se più avanzato. Vlahovic intoccabile. Weah in vantaggio su Mbangula.





