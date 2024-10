L'ultima vittoria in trasferta della Juve in Champions

La Juventus, a distanza di due anni, torna a disputare una partita di Champions League in trasferta. Era infatti il 25 ottobre del 2022 quando i bianconeri vennero sconfitti 4-3 dal Benfica a l'Estadio da Luz. Una sconfittta che, di fatto, condannò i bianconeri all'eliminazione alla fase a gironi del torneo. Ma da quanto tempo la Juventus non vince una partita di Champions in trasferta?L'ultimo acuto in una trasferta di Champions da parte della Juventus risale alla stagione 2021/22, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri si impose per 1-0 sul campo dello Zenit. Era il 20 novembre del 2021 e il match venne deciso dal goal di Dejan Kulusevski.