Un momento importante per il giovane bianconero Silvano, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con la, legandosi al club fino al 2026. L’attaccante classe 2006, arrivato alla Juventus a gennaio 2023, ha brillato con la formazione Primavera dopo aver iniziato la sua avventura con l’Under 17. Per la prossima stagione, Biggi giocherà in prestito al Como, pronto a continuare la sua crescita calcistica. Questo passo segna una nuova fase nella carriera del giovane talento. Congratulazioni, Silvano, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura, scrive Juventus.com.