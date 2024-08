Lacontinua a investire nel futuro del suo settore giovanile con l'acquisto di Luca, un promettente centrocampista classe 2008, ufficializzato dal club. Italiano di nascita, Luca ha sviluppato il suo talento in Germania, dove dal 2021 ha militato nelle giovanili dell’Augsburg, una delle accademie calcistiche più rinomate del paese.Trocino si distingue per la sua forza fisica e le sue notevoli doti tecniche, qualità che lo rendono un centrocampista completo e versatile. Oltre a saper gestire il gioco a centrocampo, Luca è capace di contribuire in fase avanzata, mostrando una spiccata visione di gioco e abilità nell'inserimento offensivo. La sua esperienza internazionale, acquisita nei campionati giovanili tedeschi, lo rende un rinforzo di grande valore per il settore Youth della Juventus.L'arrivo di Trocino sottolinea l'attenzione della Juventus nello scovare e sviluppare giovani talenti in tutto il mondo, preparando così il terreno per le future stelle del calcio.