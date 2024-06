Laha annunciato ufficialmente la separazione da Luigi, dopo sette anni di dedizione al club. Milani ha ricoperto il ruolo di Head of Academy, supervisando le categorie giovanili dall'U7 all'U13. Questa è stata la sua seconda esperienza con la Juventus, dopo il suo primo periodo dal 2011 al 2018.Il comunicato ufficiale del club esprime gratitudine per l'impegno quotidiano di Milani e per l'ottimo lavoro svolto nel corso degli anni. La Juventus augura a Luigi Milani buona fortuna per il suo futuro professionale, riconoscendo il suo contributo nel plasmare il talento giovanile all'interno dell'Academy bianconera.Questo addio segna la fine di una collaborazione significativa, mentre la Juventus prosegue nel suo impegno di sviluppare e formare i talenti di domani attraverso la sua rinomata Academy.