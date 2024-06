Juventus, intervento riuscito per Arek Milik



Juventus, infortunio Arek Milik: i tempi di recupero

Dal sito ufficiale Juventus:In seguito all'infortunio subìto durante la gara Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno,del ginocchio sinistro.L'intervento - p- è stato eseguito presso il J|Medical dal Professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito.Il calciatore inizierà domani l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.Il recupero totale dell'attaccante polacco dovrebbe avvenire entro. Da domani si allenerà allo Juventus Training Center della Continassa per rientrare in campo il prima possibile.