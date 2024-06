Quanto vale il terzo posto

Al fischio finale di Atalanta-Fiorentina, la classifica di Serie A per la stagione 2023/2024 è diventata ufficiale. La Juventus, dunque, ha chiuso la stagione al terzo posto in classifica, un dettaglio significativo e non da poco. Questo piazzamento rappresenta un risultato importante per il club bianconero, consolidando la sua posizione tra le migliori squadre del campionato italiano. Il terzo posto garantisce alla Juventus l'accesso alla Champions League, assicurando non solo prestigio ma anche rilevanti entrate economiche.Arrivare al terzo posto in campionato vale 16,8 milioni di euro. Cifra a cui si aggiunge anche una maggiore fetta dei ricavi da Champions League derivanti dal cosiddetto Market Pool Uefa: 5 milioni. Rispetto al quarto posto (14,2 milioni di classifica e 2,5 milioni di market pool).