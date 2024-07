Di Gregorio Juve, cifre e dettagli

La Juventus ha un nuovo portiere. Dopo le visite mediche svolte al JMedical questa mattina , il club bianconero, attraverso comunicato, ha ufficializzato l’acquisto di Micheledal. Toccherà a lui, nella nuova Juve di Thiago Motta, difendere i pali della porta bianconera mentre, contestualmente, rimane da definire la posizione diche resta in uscita.Di seguito, il comunicato ufficiale condiviso dallaJuventus Football Club S.p.A. annuncia di aver raggiunto un accordo con AC Monza per l'acquisizione temporanea dei diritti sportivi del portiere Michele Di Gregorio fino al 30 giugno 2025, per un corrispettivo di 4,5 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre l'obbligo di acquisto definitivo da parte della Juventus al verificarsi di specifiche condizioni durante la stagione 2024/2025. Il prezzo per l'acquisto definitivo è fissato a 13,5 milioni di euro, pagabili in tre rate, con ulteriori oneri accessori di 0,8 milioni di euro. Questo corrispettivo potrà aumentare fino a 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.Poiché è altamente probabile che tali condizioni si verifichino, l'operazione viene contabilizzata come acquisizione definitiva a partire da oggi per un totale di 18 milioni di euro. La valutazione finale sarà inclusa nella Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, che verrà approvata a febbraio 2025.