Aké all'Yverdon: i dettagli

Laha ufficializzato il trasferimento dell'esterno francese, club che milita nella Super League svizzera. Dopo diverse stagioni in Italia, tra prima squadra e prestiti, il giovane talento francese inizia una nuova avventura nel campionato svizzero, dove cercherà di affermarsi e rilanciare la sua carriera.Marleyclasse 2001, era arrivato alla Juventus nel gennaio 2021 dal Marsiglia, portando con sé la fama di uno dei giovani più promettenti del calcio francese. Tuttavia, il suo percorso in bianconero non è stato semplice, segnato da poche apparizioni in prima squadra e un ruolo prevalentemente nelle formazioni giovanili e nella Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera. Nonostante le difficoltà, Aké ha sempre mostrato grande impegno e professionalità, lasciando intravedere sprazzi del suo talento., che avrà l'opportunità di trovare maggiore continuità e tempo di gioco in un campionato competitivo come quello svizzero. L'Yverdon, da parte sua, accoglie un giocatore dalle grandi potenzialità, capace di portare velocità e imprevedibilità sulla fascia.





