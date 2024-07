Adzic Juve, le parole del club: il comunicato

Vasilije Adzic , classe 2006 montenegrino, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus . Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo percorso si svilupperà tra Prima Squadra e Next Gen: lo riporta il sito ufficiale del club bianconero.Adzic ha sempre bruciato le tappe, esordendo tra i professionisti con il Buducnost Podgorica nell'aprile 2022 e trovando subito la via del gol, diventando il secondo marcatore più giovane nella storia del campionato montenegrino. Nella stagione 2022/2023 ha vinto il campionato montenegrino, segnando 3 gol in 23 presenze. Nell'ultima stagione ha giocato 42 partite, segnando 8 gol e fornendo 4 assist.Adzic ha debuttato nelle competizioni europee con il Buducnost Podgorica, collezionando quattro presenze tra Champions League e Conference League, con un gol e un assist in 86 minuti di gioco in Conference League.La sua rapida ascesa lo ha portato anche alla Nazionale Under 21 del Montenegro, dopo aver rappresentato il paese nelle selezioni giovanili dall'Under 15 all'Under 19. Ora, un altro passo significativo nella sua giovane carriera lo vede vestire la maglia bianconera della Juventus.Benvenuto, Vasilije!