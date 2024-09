Il tecnico della Juventus Primavera Francescoha parlato al termine della sfida contro il PSV. Le sue parole:"Era un esordio per tutti, per me e per i ragazzi, credo solo Ripani avesse giocato questa competizione. Si respirava un'aria diversa, i ragazzi sono stati bravissimi, oltre le mie aspettative. So di avere a disposizione una squadra disponibile al lavoro, siamo in costruzione sia come idee tecniche e tattiche ma anche di mentalità. Siamo sulla buona strada, oggi ho visto spirito e atteggiamenti corretti, secondo me dopo tanti anni da calciatore mi hanno confermato che spirito e atteggiamento valgono veramente tanto, quasi quanto l'aspetto tecnico-.tattico, oggi ha fatto la differenza quello. Oggi gli faccio i compimenti"."La sto vivendo bene, lo scorso anno è stata un'esperienza incredibile, sono uscito da Sassuolo che era zona comfort e mi sono confrontato con grandissimi campioni e ambiente positivo, mi ha fatto crescere e vedere il calcio in modo diverso, poi con l'esperienza da calciatore e da collaboratore sto cercando la mia metodologia e le mie idee supportato da uno staff di grandissimo livello e proviamo a fare il meglio, sbagliando e facendo buone cose, credo sia un percorso di costruzione anche nostra".