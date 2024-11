Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha dato un consiglio importante a Cristiano Giuntoli riguardo al mercato di gennaio, in particolare sul rinforzo da prendere in difesa. Capello ha sottolineato come l'assenza di Bremer e lo stop di Cabal abbiano ridotto le opzioni a disposizione di Thiago Motta: "L'assenza di Bremer è una brutta botta e lo stop di Cabal restringe ulteriormente le soluzioni in difesa per Thiago Motta, per questo motivo credo che la Juve abbia la necessità di affidarsi a delle certezze in difesa e Skriniar rappresenterebbe un colpo sicuro."Capello ha continuato evidenziando le ragioni per cui Milan Skriniar potrebbe essere la scelta giusta: "A Parigi non ha avuto l'impatto che ci si sarebbe aspettati e sta giocando poco, ma ha vestito la maglia dell’Inter, conosce le pressioni della Serie A e dei top club, inoltre vista la sua attuale posizione nel club francese, credo che tornerebbe volentieri in Italia."