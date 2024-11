resta uno dei nomi più caldi per rinforzare la difesa della, ma non è l'unico profilo sotto osservazione. Tra i candidati spiccano anche, ex bianconero ora al Tottenham,del Bologna edell’Arsenal. La scelta finale dipenderà dalle opportunità di mercato e dalle situazioni individuali di questi giocatori, legate anche al minutaggio che potrebbero ottenere nei rispettivi club. Il percorso nelle competizioni europee di Tottenham, Bologna e Arsenal sarà un fattore determinante, influenzando la disponibilità di questi difensori per eventuali trasferimenti nel mercato di gennaio. Lo riporta Tuttosport.