Lacontinua a cercare rinforzi sulle fasce, con un'attenzione particolare verso giocatori forti e versatili, come preferisce. Tra i nomi in lista, ci sono Masone Jadon, entrambi inglesi, rientrati da prestiti e di proprietà del Manchester United. Tuttavia, emerge una nuova opzione: KarimIl giovane talento tedesco, attualmente in forza al Borussia Dortmund, è nel mirino della Vecchia Signora. Adeyemi, 22 anni, originario di Monaco, è esploso nel panorama calcistico durante la sua esperienza a Salisburgo, prima di tornare in Germania. Nella recente stagione, è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League contro il Real Madrid. Nonostante il suo exploit, non è riuscito a conquistare un posto per Euro 2024. Tuttavia, le sue eccellenti prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione della Juventus.