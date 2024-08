Wojciech, esperto portiere classe 1990 e titolare della nazionale polacca, si trova attualmente fuori rosa allae in cerca di una nuova destinazione. Secondo quanto riportato da "Gazzetta.it", l'elevato ingaggio del giocatore, pari a 6 milioni di euro a stagione, rappresenta un ostacolo significativo per molte squadre interessate. Le voci che lo avvicinavano a un trasferimento in Arabia Saudita sembrano essersi raffreddate, ma non è escluso un ritorno di fiamma nei prossimi giorni da parte di un club di Serie A, con il Monza che potrebbe farsi avanti.