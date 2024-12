1965/66: un’annata conclusa con un modesto quinto posto, lontana dai fasti degli scudetti.

1980/81: un campionato molto diverso, che si concluse invece con il trionfo in Serie A, grazie a una seconda metà di stagione molto più incisiva.

Con il 2-2 contro il, laha stabilito un dato storico, ma non certo positivo: per la prima volta nella sua lunga storia in Serie A, i bianconeri hanno pareggiato nove delle prime 15 partite di campionato. Un primato che sottolinea le difficoltà di una stagione segnata da infortuni, prestazioni altalenanti e una rosa che fatica a trovare continuità.In passato, la Juventus era arrivata al massimo a otto pareggi nelle prime 15 giornate, traguardo toccato in due stagioni ormai lontane:Il contesto attuale, però, è differente, e le speranze di ripetere il successo del 1981 sembrano al momento lontane.