Juventus, cosa sta succedendo

La tifoseria organizzata accusa la squadra di mancare di carattere e personalità, colpevole di non riuscire a capitalizzare le opportunità.

accusa la squadra di mancare di carattere e personalità, colpevole di non riuscire a capitalizzare le opportunità. La squadra, invece, si sente vittima di giudizi severi, considerando che le difficoltà affrontate – anche strutturali – non hanno impedito di dare il massimo sul campo.



Si può andare in Champions con tutti questi pareggi?

La Roma nella stagione 1954/55 (10 pareggi).

nella stagione 1954/55 (10 pareggi). L'Inter nel 2004/05 (12 pareggi).

La contestazione della tifoseria alla squadra, culminata nello scontro verbale trae alcuni sostenitori della Curva Sud, rappresenta la prima vera frattura tra l'ambiente juventino e il progetto tecnico di. Nonostante siano trascorsi appena quattro giorni dalla magica notte di Champions League contro il Manchester City, considerata finora l’apice della stagione bianconera, il clima si è drasticamente ribaltato. Il motivo? Il decimo pareggio in campionato, arrivato contro il Venezia, fanalino di coda della Serie A.La Juventus vive un momento di evidente disallineamento tra squadra e tifosi.Questa divergenza di vedute alimenta un clima di tensione, che si rivela tutt’altro che ideale per una squadra che cerca stabilità e fiducia per risalire la classifica.Il dato deie non passa inosservato e pone la Juventus in una posizione scomoda anche dal punto di vista statistico. Come evidenziato da Opta, solamente due squadre nella storia della Serie A sono riuscite a chiudere nei primi cinque posti della classifica nonostante un avvio così ricco di segni “X”:Un segnale allarmante, che evidenzia la difficoltà nel tradurre le prestazioni in vittorie, nonostante un’ossatura di squadra che sulla carta sembrava promettere maggiore incisività.