a margine della cerimonia inaugurale dell'Academy World Cup allAllianz Stadium ha parlato anche di Kenan Yildiz. Questo quanto riportato da Tuttosport: "Con i giovani bisogna essere molto cauti: la Juventus dal secondo posto in giù non piace molto al pubblico. La maglia numero 10 è pesante: ad alcuni, qui, non è andata benissimo. Non bisogna mettergli pressione, ma è un giocatore interessante, Motta saprà gestirlo"."Lui è consapevole che deve dare di più: agli attaccanti qui chiedono il gol, il resto conta poco". L'ex Juve poi ai microfoni di Sky ha aggiunto su Vlahovic: "Credo che Vlahovic sia molto importante per la squadra. Lo ribadisce anche lui: deve continuare a crescere. È giovane e credo che il nuovo tecnico dovrà lavorare moltissimo con lui".