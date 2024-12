Chi sarà il trequartista della Juventus?

"Sono troppo felice". E in fondo basterebbero queste parole qui a dare un senso a tutto il resto, e specialmente a questo momento. Non c'è da pensare ad altro, non ora, non con questi tre punti che danno respiro e consentono ai bianconeri di raggiungere la Fiorentina, che pure ha due partite da recuperare. La Lazio, e dunque il quarto posto, dista 3 lunghezze. Sabato ci si gioca un bel pezzo di storia, e con un'arma offensiva in più. Che èFatti tutti i conti, ce n'è uno che manca. In attesa di capire cos'è che affligge- oggi i controlli al JMedical - c'è un vuoto alle spalle di Vlahovic che andrebbe colmato con più costanza. E forse Nico è proprio la soluzione.Manca un rifinitore, manca l'ultimo passaggio, manca un giocatore in grado di prendersi la scena. L'argentino, pur andato in gol, ha dimostrato di avere i guizzi della sottopunta. Come Yildiz.. E Motta ha detto una frase da non sottovalutare: "Sa girarsi bene". Che vuol dire: spalle alla porta sa ricevere per poi servire. Ma sa anche attaccare gli spazi, e dunque le difese avversarie.E' questo che serve alla Juve, oltre alla personalità di Nico, altro estremo da non sottovalutare. Ed è questo che servirà pure adesso con il possibile stop di Koopmeiners.La Juve, chissà, ha trovato una prima soluzione ai soliti problemi.