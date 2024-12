Buone notizie per Thiago Motta durante la seduta di allenamento odierna alla Continassa. I giocatori che nelle ultime settimane avevano accusato piccoli acciacchi sono tornati a lavorare regolarmente con il gruppo, mostrando segnali positivi in vista dell'ultima gara del 2024 contro la Fiorentina. In particolare, Teunsono pienamente recuperati e, quindi, a disposizione del tecnico per il match, che rappresenta un'importante occasione per la Juventus di confermare il successo ottenuto contro il Monza.La partita contro i viola non sarà solo una vetrina per consolidare la buona forma della squadra, ma anche una preparazione cruciale in vista della Supercoppa Italiana, che si giocherà a inizio gennaio in Arabia Saudita. Motta potrà quindi contare su un organico al completo per affrontare questi appuntamenti chiave, con l'obiettivo di chiudere il 2024 con un altro risultato positivo.