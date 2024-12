La Juventus è ancora alla ricerca di una sistemazione per il centrocampista brasilianoche è rimasto alla Continassa ma è fuori dalla rosa di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce Sky Sport sul centrocampista brasiliano classe 1996 ci sarebbero tre club spagnoli. Si tratterebbe di Villarreal, Betis Siviglia e Valencia. Nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i contatti tra le parti e il giocatore ora in forza alla Juventus potrebbe trovare una sistemazione nella sessione invernale. Certo è che la dirigenza bianconera è al lavoro per trovargli una collocazione,