Travis Scott Juve, concerto con la maglia bianconera

Nuovo sponsor Juve, la situazione

Maglia Juve 2024/2025, quando sarà presentata

Il brand Juventus si è svalorizzato? Una premessa è doverosa: quanto successo extra campo ormai due stagioni fa ha avuto un peso specifico per nulla indifferente, ma i segnali positivi non mancano. Per esempio, il fatto che la Juve cerchi una sponsorship di livello – anche e soprattutto dal punto di vista economico, ovviamente -, e che non sia costretta ad accettare ciò che non ritiene conveniente: ecco, questo è positivo. Come è positivo che, nella calda estate dei concerti, due superstar di livello globale abbiano deciso di vestire la maglia bianconera.E quindi no. I Il video di Travis Scott che indossa una maglia vintage della Juventus è già virale sui social, e ha entusiasmato i tifosi bianconeri. Durante una performance in un club in Svizzera, il noto rapper ha scelto un outfit distintivo: guanti e cappellino neri, jeans e una felpa della Juventus di Kappa, richiamando i successi degli anni '90 sotto Marcello Lippi. Questo è il secondo evento simile nelle ultime settimane, dopo che 21 Savage aveva fatto lo stesso a Milano. Travis Scott, nato a Houston nel 1992, è famoso per il suo stile musicale innovativo e le sue energiche performance dal vivo, influenzando moda e cultura giovanile.La Juventus ha recentemente annunciato una partnership globale con Fanatics, leader nello sport digitale, per gestire l'e-commerce, la vendita al dettaglio e la produzione del merchandising bianconero per undici anni. Questo accordo mira a espandere il marchio e l'offerta di prodotti per i tifosi a livello mondiale.Parallelamente, la Juventus è alla ricerca di un nuovo sponsor di maglia per sostituire Jeep. Francesco Calvo sta affrontando la sfida di trovare un accordo che eguagli i precedenti introiti. Una trattativa con Riyadh Air, compagnia aerea saudita, che ha offerto 120 milioni per sei anni, è stata respinta perché ritenuta insufficiente rispetto ai guadagni di Jeep. Tentativi sono stati fatti anche con Saudi Arabian Airlines, interessata a vari club tra cui Roma e Newcastle.Le nuove maglie della Juventus verranno presentate il 16 luglio senza sponsor, a seguito della conclusione della partnership con Jeep il 30 giugno. Per la prima volta in oltre un decennio, la Juventus sta cercando una nuova sponsorizzazione da investitori esterni al club, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo. Tuttavia, è possibile aggiungere uno sponsor durante la stagione. Nel frattempo, la società ha rinnovato la collaborazione con Cygames per altri due anni e ha siglato un accordo di 11 anni con Fanatics per il merchandising. La ricerca di uno sponsor proseguirà nelle prossime settimane sotto la guida di Francesco Calvo.