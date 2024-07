Chi è Travis Scott

Il video è già virale sui social e fa il giro tra gli account dei tifosi della. Il noto artista musicale, durante una performance in un club in Svizzera, si è esibito con una maglia vintage della Juventus. È la seconda volta che succede nelle ultime settimane, a Milano era stato 21 Savage a fare lo stesso.Travis Scott è un rapper, cantante e produttore discografico americano nato a Houston, Texas, nel 1992. È noto per il suo stile musicale innovativo che mescola elementi di rap, trap e musica elettronica. Ha guadagnato fama con album come "Rodeo" e "Astroworld", quest'ultimo ispirato a un parco divertimenti che frequentava da bambino. Scott è anche noto per le sue energiche performance dal vivo e per il suo impatto culturale, collaborando con artisti di spicco e influenzando la moda e la cultura giovanile.