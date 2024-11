I numeri in attacco della Juventus

Sembra di essere tornati ad inizio stagione, quando lanon concedeva goal né occasioni ma allo stesso tempo faceva una fatica tremenda a segnare e creare. E torna il risultato che più volte i bianconeri hanno fatto in queste prime tredici partite di campionato,in pratica quasi una gara su tre finisce a porte inviolate. Se ad inizio dell'avventura perpesava il poco tempo avuto per collaudare i vari meccanismi di gioco, adesso è l'assenza di Vlahovic che lascia strascichi. Vlahovic o non Vlahovic, il dato che emerge nelle prime 13 partite di Serie A è chiaro: lLa squadra di Motta ha segnato 21 goal. Solo il Napoli delle squadre che hanno più punti della Juve ha segnato di meno (19) ma potrebbe eguagliare o superare i bianconeri in questo turno. Lazio e Fiorentina sono avanti in questa statistica pur avendo giocato una partita in meno, entrambe a quota 25 goal.La grande differenza però è conche guidano momentaneamente la classifica con 28 punti, tre in più della Juve. La squadra di Simone Inzaghi, complica anche il 6-0 dell'ultimo match, ha già segnato 10 reti in più dei bianconeri. Distanza ancora più ampia con l'Atalanta, vera macchina da goal con 34 marcature. Il rendimento offensivo della Juventus non può bastare per lottare al vertice fino alla fine. E solo una tenuta difensiva come quella attuale può permettere a Motta di essere ancora lì, ma la domanda è quanto a lungo la solidità basterà per andare avanti.