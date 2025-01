In porta e in difesa



Centrocampo e attacco

Di necessità, virtù. Dopo tutto questo tempo? Sempre. Cioè: ancora. Lache vedremo in campo contro il Torino sarà nuovamente d'emergenza. Del resto, non hanno recuperato né, né. Dunquequalcosa dovrà pur inventarsi. E se dietro ormai si ragiona di certezze, rafforzate anche dai malanni di Cambiaso (che sarà convocato), in mezzo e davanti c'è una Juve da costruire. Andiamo passo dopo passo.Anche dopo l'errore con il Milan, tra i pali ci sarà Michele. L'ex Monza ha messo alle spalle l'incidente conche ha portato i rossoneri a cambiare l'inerzia del match. Da esterno a esterno,giocherà nuovamente a destra, mentre saràad agire sulla sinistra.In mezzo, e in attesa di rinforzi dal mercato, toccherà alla coppia. Spremuti quanto si può, quanto si deve. Malì non ha alternative.Falso nueve: rieccoci. La Juventus vestirà qualcosa di diverso per questo derby, conche tornerà a giocare a destra, mentreagirà a sinistra.in mezzo, tra le linee, edavanti.Ghiottissima occasione soprattutto per il brasiliano: in campionato non parte titolare dalla sfida alla Lazio.