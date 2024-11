Un gol di Weah e tante occasioni sprecate: è una bella, quella che sta domando il. Ed è 1-0 all'intervallo, con la rete di Tim che arriva come regalo della sorte dopo una gran cavalcata di Cambiaso e la parata di Milinkovic Savic come assist perfetto per il destro dell'americano. Facile facile: solo da appoggiare.In generale, è una Juve che convince. Si fa bella e non necessariamente leziosa. Anzi: è devastante in ripartenza e dimostra di star bene fisicamente. Molto meglio degli avversari, quantomeno.