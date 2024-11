Thuram Juve-Torino, le statistiche della sua partita

Minuti giocati: 90

Gol: 0

Assist: 0

Passaggi effettuati (riusciti): 39 (30), 77%

Palle lunghe (precise): 4 (2)

Contrasti a terra (vinti): 8 (5)

Duelli aerei (vinti): 3 (2)

Crescita e forza. Khépren Thuram è stato un'altra volta convincente e fondamentale in mezzo al campo, e il suo derby della Mole fotografa in maniera perfetta. Il centrocampista francese, infatti, non ha avuto un inizio tra i più brillanti, complice l'infortunio e la difficoltà iniziale a inserirsi nei meccanismi nuovi della squadra. Eppure Thuram ha continuato a lottare e ad aiutare la squadra in entrambe le fasi, risultandoe pericoloso quando si propone. Le ultime partite mostrano un miglioramento progressivo e sempre più evidente, anche grazie all'ottima combinazionenel centrocampo bianconero. Il momento positivo dell'ex Nizza si vede, e non è passato inosservato che ha parlato così in conferenza stampa . 'Khephren è entrato con grande intelligenza calcistica, di capire i suoi compagni, interpretare il ruolo'.





