Thiago Motta nel pre partita di Juventus-Torino

ha parlato a DAZN nel pre partita di"Un derby è sempre un derby, partita speciale per noi e i tifosi, bisogna vincere tanti duelli, giocando anche in casa, mettere in difficoltà l'avversario ed essere superiori a loro"."Dobbiamo alternare gioco corto e gioco lungo, soprattutto nella nostra metà campo. In quel momento spesso vanno uno contro uno, lasciando spazio dietro. I nostri esterni giocheranno alti cercando di bloccare i loro quinti. Arrivare insieme per non permettere di ripartire, poi negli ultimi metri attaccare meglio l'area di rigore, contro il Lille spesso l'esterno opposto non andava, sono cose che come squadra possiamo fare stasera per mettere in difficoltà il Torino"."Inserimenti in area? Sicuramente deve migliorare, non solo lui, come Francisco (Conceicao n.d.r). Abbiamo Dusan che attacca molto bene, l'arrivo di giocatori da dietro, Thuram, Koopmeiners".