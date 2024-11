L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone due dati in vista del derby della Mole tra: "I titolari debuttanti nella stracittadina dovrebbero essere otto:da una parte; Walukiewicz, Pedersen, Maripan e Coco dall’altra. Più altri in panchina. Se vogliamo, è alternativo alla tradizione anche un altro fattore. In genere, il regista della Nazionale lo offriva la Juve (vedi Pirlo), squadra di blocchi azzurri, ora, con Spalletti, comanda il giovane. Il derby della fantasia se lo giocheranno. Il principino turco, che ha sedotto la sua gente con una doppietta alla non amatissima Inter, proverà ad entrare ulteriormente negli affetti della Signora e a tirare fuori la lingua per i 50 anni di Ale Del Piero, di cui ha ereditato il 10. Stesso numero, avuto in premio quest’estate, e stesso impegno per il croato Nikola Vlasic".