Da quando Thiago Motta ha assunto la guida della Juventus, la fascia da capitano ha cambiato braccio ben cinque volte, segnando un netto contrasto rispetto al passato, quando il capitano veniva scelto a inizio stagione e raramente variava. Quest'anno, la fascia, ufficialmente assegnata a Danilo, era inizialmente passata a Federico Gatti, che l’ha indossata per sei partite consecutive. Tuttavia, un cambiamento nel rapporto tra Gatti e l’allenatore ha riportato la fascia a Danilo, che è sceso in campo con questo ruolo per altre quattro partite. Nel frattempo, sono state concesse brevi parentesi a Gleison Bremer, che ha portato la fascia contro Napoli e Lipsia (dove ha subito un infortunio), e ad Andrea Cambiaso contro la Lazio. Nelle ultime uscite contro Udinese e Lille, è stato promosso Manuel Locatelli, elogiato pubblicamente da Motta in conferenza stampa, segno che la ricerca di un leader in squadra è ancora in corso.