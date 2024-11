Perin Juve-Torino, il portiere bianconero senza voto

Juventus-Torino è stata una partita controllata con tranquillità dai bianconeri. Dopo il vantaggio del primo tempo con il quarto gol di, ci ha pensatoa chiuderla poco prima del cambio. Una partita in cui la Juve non ha mai davvero rischiato di subire gol, anche grazie a una difesa che è tornata a convincere. Nelle pagelle dei giornali, Tuttosport ha paragonato Perin a, subentrati a 4 minuti dalla fine e quindi senza voto.'Primo tempo da spettatore a parte, si capisce, ci mette la partecipazione alla costruzione dal basso. E un paio di uscite facili in presa alta. Davvero poco per una valutazione “da portiere" '.