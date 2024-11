Juventus-Torino cronaca LIVE

Perin

Savona

Gatti

Kalulu

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Weah

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Milinkovic-Savic

Walukiewicz

Coco

Masina

Pedersen

Linetty

Ricci

Ilic

Lazaro

Vlasic

Sanabria

Dopo l'impegno in Champions League contro il Lille latorna in campo per il dodicesimo turno di Serie A. I bianconeri affrontano all'Allianz Stadium ilE' il derby numero 159 in Serie A, con la Juventus nettamente avanti nei precedenti (77 vittorie contro 35). Le due squadre arrivano da momenti diversi, con gli uomini di Thiago Motta che hanno vinto l'ultima di campionato contro l'Udinese e convinto in Champions. Il Torino invece sta vivendo un periodo molto complicato con solo tre punti nelle ultime 7 giornate disputate.Cambio in porta per la Juve,Savona, fresco di convocazione in nazionale maggiore, torna titolare con Cabal fuori. Niente riposo per Vlahovic. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca LIVE della partita.(3-4-2-1)