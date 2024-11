Protagonista della vittoria dellaè senza dubbioautore del goal che ha chiuso il match. Il classe 2005 turco ha festeggiato nel migliore dei modi i cinquant'anni del suo idolo, Alessandro Del Piero, dedicandogli il goal."Torino è bianconera. Molto contento per questa vittoria del Derby, tanti auguri, queste le parole che Yildiz ha usato sui social per commentare la vittoria del derby. Per Yildiz è stato anche il primo goal in campionato all'Allianz Stadium. Una serata davvero speciale per il talento bianconero.