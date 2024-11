Juventus-Torino, il gesto dei giocatori granata

Un derby sempre molto sentito e che può essere un riscatto per il Torino, reduce da un periodo molto complicato visti gli ultimi risultati. I granata sfidano la Juventus all'Allianz Stadium e nel riscaldamento c'è stato un gesto dei giocatori davanti al settore ospiti molto significativo.A inizio del riscaldamento, il Torino si è avvicinato sotto il settore riservato ai propri tifosi e si è racchiuso in un cerchio. Non solo i titolari ma tutta la squadra, anche chi era in panchina. Un discorso motivazionale per approcciare al meglio il grande appuntamento contro la Juventus.