Brutte notizie per il: durante la partita contro la Fiorentina, l'allenatore Paoloha dovuto affrontare un nuovo infortunio nel reparto offensivo. Che Adams ha abbandonato il campo dopo soli 17 minuti a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, lasciando spazio a Njie. Questo stop per l’attaccante scozzese si aggiunge ai numerosi problemi che stanno affliggendo la squadra, già priva di Zapata per un lungo periodo. Nelle prossime ore, Adams sarà sottoposto a esami strumentali per determinare l'entità dell’infortunio, ma la sua presenza nel derby contro laresta fortemente in dubbio.